Xiaomi 12X, lo smartphone 5G con 256GB di memoria che AMMALIA (-39%)

Se vuoi uno smartphone tra le mani che non conosca limiti hai ben poco da fare: non resistere a Xiaomi 12X perché ha tutto quello di cui sei in cerca. Super potente così come dotato di funzioni innovative, è un prodotto di medio budget che però sa il fatto suo.

Collegati ora su eBay dove puoi approfittare di uno sconto interessante. La promozione del 39% fa letteralmente crollare il prezzo di duecento euro ed ecco che con soli 449€ lo porti a casa. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi 12X: tutti i particolari su questo gioiello

Sicuramente elegante e bello a primo impatto ma non è tutto fumo e niente arrosto. Xiaomi 12X i regala un feeling in mano di prima qualità e anche la performance che ti offre non ha limiti: pensa che con un budget medio porti a casa un prodotto che non ha paura della concorrenza.

Punto forte è il display infinito con risoluzione avanzata. Non solo applicazioni ma anche streaming e gaming mobile senza problemi. Scorrimento fluido delle immagini e visione ampia per non avere davvero limiti.

Il processore è una bomba e se a questo punto ti domandi se lo smartphone scalda, la risposta è no perché al suo interno c’è un sistema di raffreddamento studiato appositamente che te lo tiene sempre fresco e in condizioni ottimali. In questo modo non rischi di rovinare alcuna componente.

Come ti dicevo ha 256 GB di memoria su cui puoi salvare foto e video. Visto la tripla fotocamera da 50MP scommetto che non avrai problemi a scattare veri e propri capolavori.

Batteria capiente, ricarica rapida da 67W e che altro dire: supporta il 5G ed è Dual SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.