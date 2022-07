Xiaomi 12X a un prezzo fuori di testa per il Prime Day 2022

Afferra al volo questa pazzia unica che trovi solo con il Prime Day 2022. Ma sbrigati perché a questo prezzo finirà subito in sold out. Metti nel carrello lo Xiaomi 12X 8GB+256GB a soli 499,90 euro, invece di 699,90 euro.

Il suo design perfetto è fatto per stare in una sola mano. Leggero e pratico, portarlo sempre con te sarà un vero piacere. E il suo display AMOLED a 120Hz da 6,28 pollici offre un’esperienza visiva senza paragoni.

Questo nuovo modello Xiaomi è un vero e proprio bolide di velocità e potenza. 8GB di RAM e 256GB di memoria interna per non separartene più per molti anni.

Xiaomi 12X prezzo superlativo con il Prime Day 2022

Il Prime Day 2022 ti sta facendo un vero e proprio regalo. Investi nel miglior smartphone Android di sempre. L’eccezionale Xiaomi 12X è un vero e proprio spettacolo della tecnologia.

È fantasmagorico il processore Qualcomm Snapdragon 870. Le sue prestazioni sono state ampiamente elogiate. Incorpora un core A77 extra large con una frequenza principale fino a 3,2 GHz.

Fai il miglior affare della tua vita. Acquisita subito l’eccezionale Xiaomi 12X 8GB+256GB a soli 499,90 euro, invece di 699,90 euro. A questo prezzo lo trovi solo su Amazon grazie al Prime Day 2022.

Ricordati però che questo prezzo è dedicato solo a coloro che sono abbonati al servizio Amazon Prime. Se ancora non lo hai fatto, non preoccuparti. Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni.

