Xiaomi 12X scende al nuovo MINIMO STORICO: sconto di oltre 100€ su Amazon

Altra settimana, altra analisi di offerte che potrebbero soddisfare te o qualche conoscente in occasione di Natale. Per preparare i regali sotto l’albero, del resto, bisogna agire ormai rapidamente dato che manca meno di una settimana alle giornate di festa. Pertanto, dopo averti consigliato delle ottime cuffie Sony in sconto, torniamo su Amazon per parlarti di Xiaomi 12X in promozione al nuovo prezzo più basso di sempre, raggiunto con un taglio del 5% sul precedente minimo storico.

Xiaomi 12X in offerta su Amazon: le specifiche

Il telefono Xiaomi 12X è un ottimo top di gamma che conosce pochi limiti grazie anzitutto al suo display AMOLED da 120Hz e 6,28 pollici di diagonale, dotato di bordi estremamente sottili e a cascata che restituiscono immediatamente una sensazione di immensità come pochi dispositivi mobili. Per soddisfare le tue orecchie oltre agli occhi, poi, i due speaker firmati Harman Kardon offrono audio stereo mozzafiato, l’ideale per film e serie TV.

Sotto la scocca figurano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, mentre il SoC è Qualcomm Snapdragon 870, una certezza assoluta anche per il gaming. Sul fronte autonomia la batteria da 4.500 mAh con ricarica a 67W fa faville, mentre il comparto fotocamera gode di tre sensori posteriori con principale da 50 megapixel.

Il prezzo di questo gioiellino? Per poco tempo potrai pagarlo 359,99 euro al posto di 490 euro. Si parla di un calo del 5% rispetto al precedente minimo storico di 378,99 euro, raggiunto peraltro durante il Black Friday 2023. Insomma, si tratta di un cartellino davvero generoso! La consegna, per di più, è garantita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.