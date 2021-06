Xiaomi: 13€ e il WiFi torna a VOLARE, offertaccia Amazon

Xiaomi, come al solito, non delude. Questo dispositivo – un extender di ottima qualità – è pronto a far volare la rete WiFi di casa o dell'ufficio con un investimento irrisorio. Bastano appena 13,99€ grazie agli sconti Amazon del momento e le spedizioni sono rapide e gratis. Pochi pezzi disponibili in offerta.

Xiaomi: 13€ per un ottimo WiFi

Lo sai, moltissime volte – se il WiFi di casa è instabile o funziona male – è colpa della copertura. Non c'è da arrabbiarsi con il fornitore di Internet, se navighi lentamente: semplicemente, il supporto di rete non basta.

Potresti risolvere spendendo parecchie decine di euro in dispositivi vari, oppure puoi affidarti a questo gioiellino del colosso cinese, che ha permesso ormai a milioni di utenti di tornare a usare con soddisfazione il WiFi di casa o dell'ufficio.

Un extender bello e potente, di questo si tratta. Un prodotto che devi sistemare più o meno dove la rete inizia a non funzionare più come vorresti. Lo attacchi alla corrente, lo configuri in un attimo con l'aiuto dello smartphone, e sei pronto. Grazie alle due potenti antenne, il tuo WiFi avrà una sorta di “punto di appoggio” da dove poter ripartire, arrivando ai tuoi dispositivi in modo molto più stabile e con minima latenza.

Dopo l'installazione, avrai sempre tutto sotto controllo grazie all'apposita applicazione, che terrai sullo smartphone. Insomma, smart e completo: questo gioiellino di Xiaomi è quello che ti serve per risolvere il problema del WiFi lento. Adesso da Amazon lo porti a casa a 13,99€ appena a la cosa interessante è proprio questa: con qui prezzo così, se hai una casa molto grande, puoi permetterti anche di comprarne due o tre, da sistemare in vari punti.

Un affare, che fai ora e risolvi definitivamente. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.