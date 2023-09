Xiaomi 13T senza segreti: trapelano specifiche e prezzi

La serie di smartphone Xiaomi 13T sta per arrivare sul mercato. Già da tempo siamo al corrente delle tempistiche di lancio dell’intera linea, composta da due modelli: il 26 settembre 2023 sapremo ogni dettaglio al riguardo. Tuttavia, grazie a un rivenditore rumeno possiamo accedere con largo anticipo a tutti i dettagli più importanti di Xiaomi 13T e 13T Pro: ecco come saranno e i rispettivi prezzi di lancio.

Linea Xiaomi 13T senza segreti: caratteristiche e prezzi

Secondo quanto pubblicato da eMAG, lo Xiaomi 13T Pro non sarà altro che una versione rinominata del Redmi K60 Ultra, smartphone rimasto sul mercato cinese e mai approdato oltre i confini del Dragone. Con questa soluzione dal branding più internazionale, sicuramente sarà pronto a riscuotere successo dato le specifiche mostruose.

Si tratta di un telefono con schermo da 6,67 pollici dalla risoluzione di 1220 x 2712 pixel e con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto la scocca si trova il chipset Dimensity 9200+ creato da MediaTek, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W. Lato fotocamera, infine, si parla di un sensore frontale da 20 MP e di tre lenti posteriori rispettivamente da 50, 50 e 12 megapixel, naturalmente potenziato da Leica.

Lo Xiaomi 13T, invece, si presenta con il SoC Dimensity 8200 Ultra e una batteria dalla stessa capacità, ma con ricarica rapida limitata a 67W. Per il resto, display e fotocamera risultano identici al kit presente nella versione Pro. Passiamo subito ai prezzi, dunque: Xiaomi 13T Pro partirà da un prezzo al cambio presumibilmente pari a 945 euro, mentre la versione base dovrebbe diventare disponibile con un cartellino base pari a 665 euro. Consigliamo però di prendere queste cifre con le pinze, in attesa della conferma ufficiale da parte del produttore in occasione della presentazione europea.