Xiaomi 14T è lo smartphone che Rivela la notte: prestazioni WOW (-28%)

Se c’è uno smartphone che bisogna acquistare pensando a fotografie che stupiscono, Xiaomi 14T è sicuramente in cima alla lista. Spettacolare, eccellente e con prestazioni che esaudiscono ogni desiderio. Non solo ha un display immenso e un design rifinito nei minimi particolari ma anzi un comparto fotografico firmato Leica per fotografie e video di qualità professionale. Puoi acquistarlo a soli 469€ su Amazon con uno sconto del 28% ora in corso. Il risparmio non minimo quindi non sprecare l’occasione.

Xiaomi 14T, perché acquistare questo smartphone?

Eccellente sotto tutti i punti di vista, ora che è in promozione Xiaomi 14T è una chicca sotto tutti i punti di vista. Basta vederlo per la prima volta per rimanere stupiti con il suo design lineare e moderno che oltre a rivelarsi esteticamente bello, rende l’utilizzo ergonomico e ideale per l’utilizzo con una sola mano.

Sembra strano visto che ospita un display da 6,67 pollici ma ogni gesto quotidiano viene naturale. Goditi la risoluzione avanzata e il refresh rate a 144hz che rende ogni scorrimento fluido. Video, applicazioni e persino gaming mobile all’ordine del giorno.

Il processore Mediatek viene abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria che sembrano non finire mai. Non ti preoccupare dello spazio residuo e riempilo di scatti eccezionali. Non avrai difficoltà grazie tripla fotocamera con obiettivo LEICA Summilux che ti offre quattro lunghezze focali per non perdere un dettaglio né in macro che in modalità né in grandangolo. Ovviamente anche i video vengono divinamente con la modalità cinematica.

Completa l’opera una batteria che non termina mai e in 45 minuti torna al 100% con la ricarica da 67W.

