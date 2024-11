-180€ sul nuovo Xiaomi 14T: Amazon ha tagliato il prezzo per oggi

Sul mercato da poche settimane, il nuovo Xiaomi 14T è protagonista oggi di un maxi sconto su Amazon. Un’occasione imperdibile, per allungare le mani su uno smartphone di fascia alta con un risparmio di ben 180 euro rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: approfittane ora per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

Xiaomi 14T, le specifiche dello smartphone

È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con architettura a 4 nm e NPU integrata per le operazioni di intelligenza artificiale, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712×1220 pixel e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, fotocamera con ottica professionale Leica e triplo sensore posteriore (50+50+12 megapixel), selfie camera frontale da 32 megapixel, tecnologia IceLoop per il raffreddamento, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, GPS, NFC per i pagamenti in mobilità e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida HyperCharge da 67 W. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del telefono.

Lo sconto di 180 euro sul listino ufficiale ti permette di acquistare il nuovo Xiaomi 14T al prezzo di 469 euro (invece di 649 euro). Non hai bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, la riduzione è automatica. Scegli la colorazione che preferisci tra Titan Gray, Titan Blue e Lemon Green, la spesa finale non cambia.

Se lo ordini adesso, lo smartphone arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari. È un regalo per portarti avanti in vista delle festività? Potrai eventualmente restituirlo e chiedere un rimborso completo fino al 15 gennaio 2025.