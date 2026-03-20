 Xiaomi 15 da 512GB: il top di gamma oggi al costo di un mid range
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Xiaomi 15 da 512GB: il top di gamma oggi al costo di un mid range

Il top di gamma Xiaomi 15, nella versione da 512GB, oggi è in offerta su eBay quasi a metà prezzo e non è da farselo scappare.
Xiaomi 15 da 512GB: il top di gamma oggi al costo di un mid range
Tecnologia Mobile
Il top di gamma Xiaomi 15, nella versione da 512GB, oggi è in offerta su eBay quasi a metà prezzo e non è da farselo scappare.

Vuoi acquistare uno smartphone top di gamma ma non sei intenzionato a spendere uno stipendio intero? Allora approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando e che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta oggi puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi 15 a soli 622,25 euro, anziché 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque ora potrai risparmiare oltre 477 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 218,33 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Xiaomi 15 a questa cifra è assolutamente un best buy

Lo Xiaomi 15 a questo prezzo è sicuramente da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Avrai per le mani un top di gamma al prezzo di un mid range. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto e in questa versione 512 GB di memoria interna che sono praticamente inesauribili.

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Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 3200 nit. Pesa solo 190 grammi, con uno spessore di 8,4 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Potrai scattare foto professionali grazie al sensore principale da 50 MP con lenti Leica Summilux. Anche la batteria è straordinaria con la sua capacità da 5.240 mAh e ricarica rapidissima cablata da 90 W e wireless da 50 W.

Acquistalo in offerta su eBay

Questa promozione scadrà sicuramente a breve e quindi per non rischiare di perderla sii veloce. Vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi 15 a soli 622,25 euro, anziché 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine l’ordine ora potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 mar 2026
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