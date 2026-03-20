Xiaomi 15 da 512GB: il top di gamma oggi al costo di un mid range

Vuoi acquistare uno smartphone top di gamma ma non sei intenzionato a spendere uno stipendio intero? Allora approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando e che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta oggi puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi 15 a soli 622,25 euro, anziché 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque ora potrai risparmiare oltre 477 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 218,33 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 15 a questa cifra è assolutamente un best buy

Lo Xiaomi 15 a questo prezzo è sicuramente da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Avrai per le mani un top di gamma al prezzo di un mid range. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto e in questa versione 512 GB di memoria interna che sono praticamente inesauribili.

Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 3200 nit. Pesa solo 190 grammi, con uno spessore di 8,4 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Potrai scattare foto professionali grazie al sensore principale da 50 MP con lenti Leica Summilux. Anche la batteria è straordinaria con la sua capacità da 5.240 mAh e ricarica rapidissima cablata da 90 W e wireless da 50 W.

Questa promozione scadrà sicuramente a breve e quindi per non rischiare di perderla sii veloce. Vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi 15 a soli 622,25 euro, anziché 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine l’ordine ora potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.