Nuovo Xiaomi 15 Ultra: questo bundle è già in forte sconto (-304€)

Appena annunciato, il nuovo Xiaomi 15 Ultra è già protagonista di una super offerta. È quella che su Amazon propone il bundle che include uno smartwatch di ultima generazione e un modulo per la fotografia. Non durerà a lungo, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba: approfittane ora per garantirti la possibilità di risparmiare ben 304 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale.

Xiaomi 15 Ultra, Watch S3 e Photography Kit insieme nel bundle

Partiamo dallo smartphone: è il top di gamma presentato solo pochi giorni fa dal brand. Ha in dotazione il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite per assicurare prestazioni senza compromessi, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, comparto fotografico Leica, un display immersivo e autonomia elevata. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutte le altre specifiche tecniche. Insieme al telefono sono inclusi anche l’orologio Xiaomi Watch S4 da mettere al polso e l’impugnatura professionale Photography Kit Legend Edition che trasforma lo smartphone in una vera e propria fotocamera con design resistente all’acqua, tasti e ghiere personalizzabili, batteria aggiuntiva da 2.000 mAh e adattatore da 67 mm.

Risparmia ben 304 euro acquistando insieme Xiaomi 15 Ultra, lo smartwatch e il modulo fotografico: il forte sconto è applicato in automatico, non devi attivare coupon. Collegati alla scheda del prodotto per trovare altri pacchetti dedicati al nuovo smartphone.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione: se lo ordini subito, il bundle arriverà da te già entro domani con la consegna gratuita. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro.