Xiaomi 15 Ultra: fotocamera da 200 megapixel

Il produttore cinese ha annunciato lo Xiaomi 15 Ultra, terzo modello della serie che include Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro (annunciati a fine ottobre 2024). Lo smartphone condivide diverse specifiche con la versione Pro, ma si distingue per le quattro fotocamere posteriori. Arriverà in Europa il 2 marzo insieme al modello base.

Xiaomi 15 Ultra: specifiche complete

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra ha uno schermo OLED da 6,73 pollici con risoluzione di 3100×1440 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 3.200 nits. Supporta HDR10+ e Dolby Vision.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB di RAM LPDDR5x e 256/512 o 1 TB di storage UFS 4.1. La connettività è garantita da Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G. La versione cinese supporta anche la connettività satellitare.

Sono inoltre presenti: porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e wireless da 80 Watt.

Lo Xiaomi 15 Ultra può essere definito una cameraphone, grazie al modulo fotografico posteriore con ottiche Leica. Sono presenti tre fotocamere da 50 megapixel (principale con apertura f/1.63, ultra grandangolare con apertura f/2.2 e teleobiettivo con zoom 3x). La quarta fotocamera ha un sensore da 200 megapixel e un teleobiettivo a periscopio con zoom 4.3.

La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel. Il sistema operativo è HyperOS 2.0. Sarà in vendita dal 3 marzo. Il lancio globale è previsto il 2 marzo al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Arriverà in Europa insieme allo Xiaomi 15. Lo Xiaomi 15 Pro dovrebbe essere un’esclusiva per il mercato cinese.