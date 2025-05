Xiaomi 15S Pro: primo smartphone con chip XRING 01

Durante l’evento “A New Beginning” di Pechino, il produttore cinese ha annunciato lo Xiaomi 15S Pro, primo smartphone con processore XRING 01. Il chip è un diretto concorrente dell’Apple A18 Pro, in termini di specifiche e prestazioni. È integrato anche nello Xiaomi Pad 7 Ultra, mentre per lo Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition è stato usato il chip XRING T1 4G.

Xiaomi 15S Pro: specifiche complete

Lo Xiaomi 15S Pro ha un telaio (frame) in alluminio aerospaziale e uno schermo OLED da 6,73 pollici con risoluzione di 3100×1440 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz). La vera novità è rappresentata dal processore XRING 01 sviluppato dal produttore cinese e realizzato con tecnologia di processo a 3 nanometri (19 miliardi di transistor).

Il SoC integra una CPU a 10 core, due dei quali sono Arm Cortex-X925 a 3,9 GHz. Ci sono inoltre una GPU Arm Immortalis-G925 a 16 core e una NPU a 6 ore che raggiunge i 44 TOPS. Durante l’evento di lancio, il CEO Lei Jun ha dichiarato che lo sviluppo del chip è costato oltre 13,5 miliardi di yuan in quattro anni. Nei prossimi cinque anni verranno spesi oltre 200 miliardi di yuan.

Queste sono le altre specifiche dello smartphone: 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico) con lenti Leica, fotocamera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, altoparlanti stereo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC, UWB e 5G, batteria da 6.100 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 2.0. I prezzi sono 5.499 yuan (512 GB) e 5.999 yuan (1 TB). Non è noto se arriverà anche in Europa.

Xiaomi Pad 7 Ultra: specifiche complete

Il chip XRING 01 è presente anche nello Xiaomi Pad 7 Ultra. Il tablet ha uno schermo OLED da 14 pollici (3200×2136 pixel) e integra 12/16 GB di RAM LPDDR5T, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, fotocamere da 50 e 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, otto altoparlanti e batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 120 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 2.0. Il prezzo base è 5.699 yuan. Gli accessori sono la tastiera magnetica e la stilo.

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition

Lo Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition integra invece il chip XRING T1 4G, del quale non sono note le specifiche. Lo smartwatch ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici (466×466 pixel), cassa in alluminio, connettività satellitare, supporto eSIM e tutti i principali sensori per il monitoraggio della salute e delle attività sportive. Il sistema operativo è HyperOS 2.0. Il prezzo è 1.299 yuan.