 Xiaomi 15T Pro: risparmi 200 euro con l'evento primaverile Amazon
Fotocamere con lenti Leica, design elegante supporto AI per Xiaomi 15T Pro: approfitta dello sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.
Fotocamere con lenti Leica, design elegante supporto AI per Xiaomi 15T Pro: approfitta dello sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.

Specifiche di fascia alta e design elegante per Xiaomi 15T Pro, oggi in forte sconto su Amazon per la giornata che inaugura la Festa delle Offerte di Primavera. Lo smartphone ha sistema operativo Android e interfaccia personalizzata HyperOS, ma è nel suo comparto fotografico con lenti Leica Summilux che è da ricercare il punto di forza principale: può catturare immagini con una qualità senza compromessi, anche dalle lunghe distanze, grazie allo zoom ottico 10x (e Ultra Zoom 20x).

Compra Xiaomi 15T Pro in sconto

Crolla il prezzo dello Xiaomi 15T Pro su Amazon

Sul retro ci sono tre sensori da 50, 50 e 12 megapixel, mentre quello frontale è da 32 megapixel. Ha poi in dotazione un display da 6,83 pollici con refresh rate a 144 Hz, cornici molto sottili sui bordi, vetro protettivo Gorilla Glass 7i e rioluzione 2772×1280 pixel, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Ogni operazione è gestita dal processore MediaTek Dimensity 9400+ con supporto all’intelligenza artificiale. La batteria è da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 50 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Le colorazioni dello smartphone Xiaomi 15T Pro

Lo sconto del 25% disponibile in questo momento porta la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna dello smartphone Xiaomi 15T Pro al prezzo finale di soli 599 euro invece di 799 euro come da listino ufficiale, nella colorazione Black. Per approfittarne non servono codici né coupon da inserire, la spesa è tagliata in automatico.

XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83

XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso

599,90799,90€-25%
Vedi l’offerta

Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera, attiva fino a lunedì. Fai un giro nella pagina dedicata per vedere tutte le occasioni disponibili. Qui sul sito segnaleremo le occasioni più interessanti tra quelle proposte in categorie come informatica ed elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

