Xiaomi 15T Pro: risparmi 200 euro con l'evento primaverile Amazon

Specifiche di fascia alta e design elegante per Xiaomi 15T Pro, oggi in forte sconto su Amazon per la giornata che inaugura la Festa delle Offerte di Primavera. Lo smartphone ha sistema operativo Android e interfaccia personalizzata HyperOS, ma è nel suo comparto fotografico con lenti Leica Summilux che è da ricercare il punto di forza principale: può catturare immagini con una qualità senza compromessi, anche dalle lunghe distanze, grazie allo zoom ottico 10x (e Ultra Zoom 20x).

Crolla il prezzo dello Xiaomi 15T Pro su Amazon

Sul retro ci sono tre sensori da 50, 50 e 12 megapixel, mentre quello frontale è da 32 megapixel. Ha poi in dotazione un display da 6,83 pollici con refresh rate a 144 Hz, cornici molto sottili sui bordi, vetro protettivo Gorilla Glass 7i e rioluzione 2772×1280 pixel, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Ogni operazione è gestita dal processore MediaTek Dimensity 9400+ con supporto all’intelligenza artificiale. La batteria è da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 50 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Lo sconto del 25% disponibile in questo momento porta la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna dello smartphone Xiaomi 15T Pro al prezzo finale di soli 599 euro invece di 799 euro come da listino ufficiale, nella colorazione Black. Per approfittarne non servono codici né coupon da inserire, la spesa è tagliata in automatico.

Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera, attiva fino a lunedì. Fai un giro nella pagina dedicata per vedere tutte le occasioni disponibili. Qui sul sito segnaleremo le occasioni più interessanti tra quelle proposte in categorie come informatica ed elettronica.