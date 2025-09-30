 Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
Il coupon e il codice promozionale di Amazon, insieme, tagliano il prezzo del bundle che include i nuovi Xiaomi 15T Pro e Xiaomi Watch S4.
Il coupon e il codice promozionale di Amazon, insieme, tagliano il prezzo del bundle che include i nuovi Xiaomi 15T Pro e Xiaomi Watch S4.

È in corso una super offerta a tempo su Amazon che propone il nuovo Xiaomi 15T Pro in doppio sconto e con Xiaomi Watch S4 in regalo. In altre parole, lo smartphone di ultima generazione è in bundle con lo smartwatch appena lanciato dal brand in omaggio e uno risparmio di 200 euro rispetto al listino del telefono.

Risparmia € 200 su Xiaomi 15T Pro

L’offerta sul bundle con Xiaomi 15T Pro e Watch S4

Tra le specifiche tecniche del 15T pro figurano il display AMOLED da 6,83 pollici a 144 Hz con Gorilla Glass 7i, processore MediaTek Dimensity 9400+, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 megapixel con sensore principale Light Fusion 900 e lenti Leica Summilux con zoom ottico 5x, fotocamera frontale da 32 megapixel, doppio altoparlante con Dolby Atmos, Hi-Res e Hi-Res Wireless, lettore di impronte digitali a schermo, supporto Dual SIM (anche eSIM), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS e NFC, batteria Surge da 5.500 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 90 W (wireless a 50 W) e certificazione IP68. Per maggiori informazioni e per saperne di più sull’orologio visita la pagina dedicata.

Il design dello smartphone Xiaomi 15T Pro

Come ottenere lo sconto di 200 euro sul bundle che include Xiaomi 15T Pro e Xiaomi Watch S4? È molto semplice: devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce e applicare il codice promozionale XIAOMI100. Tutto qui, non serve altro, pagherai i due dispositivi solo 599 euro. Considera che il prezzo di listino del solo telefono è 799 euro.

Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso

Risparmia € 200 su Xiaomi 15T Pro

Scegli la colorazione dello smartphone che preferisci tra BlackGray e Mocha Gold, la spesa finale non cambia. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro o andare sold out in fretta.

Pubblicato il 30 set 2025

Davide Tommasi
30 set 2025
