XIAOMI 17 (12/512GB) su eBay già in sconto di oltre 300€ e pagabile a rate

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per avere uno smartphone top di gamma uscito circa un mese fa e già con uno sconto straordinario. Stiamo parlando del mitico XIAOMI 17che oggi su eBay puoi avere a soli 797,44 euro, invece che 1.099,99 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare oltre 300 euro sul totale. E puoi anche decidere di pagare in tre comode rate da 279,80 euro a interessi zero con Klarna.

XIAOMI 17: top di gamma a un prezzo pazzesco

Come dicevamo lo XIAOMI 17 è uscito circa un mese fa e dunque con questo straordinario sconto è da prendere al volo. Siamo di fronte a un top di gamma che concorre con i modelli più blasonati. Anche la casa cinese ha deciso di creare uno smartphone leggero e maneggevole e infatti notiamo subito un peso di soli 191 grammi e uno spessore di 8,06 mm. Garantisce ovviamente la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68 e possiede una batteria da 6330 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W.

Ha un display OLED da 6,3 pollici con refresh rate dinamico che arriva fino a 120 Hz e una luminosità massima di 3500 nit. Il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 12 GB di RAM, garantisce prestazioni straordinarie. Anche i giochi di ultima generazione saranno super fluidi. E poi in questa versione c’è una memoria interna da 512 GB per non fare assolutamente sacrifici. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale da 50 MP, con teleobiettivo e grandangolare, più fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questo prezzo sicuramente l’offerta non durerà. Quindi prima che sparisca vai su eBay e acquista il tuo XIAOMI 17 a soli 797,44 euro, invece che 1.099,99 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.