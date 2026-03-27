 XIAOMI 17 (12/512GB) su eBay già in sconto di oltre 300€ e pagabile a rate
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XIAOMI 17 (12/512GB) su eBay già in sconto di oltre 300€ e pagabile a rate

Oggi puoi avere il nuovo XIAOMI 17 nella versione da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna in sconto di oltre 300€ su eBay.
XIAOMI 17 (12/512GB) su eBay già in sconto di oltre 300€ e pagabile a rate
Tecnologia Mobile
Oggi puoi avere il nuovo XIAOMI 17 nella versione da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna in sconto di oltre 300€ su eBay.

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per avere uno smartphone top di gamma uscito circa un mese fa e già con uno sconto straordinario. Stiamo parlando del mitico XIAOMI 17che oggi su eBay puoi avere a soli 797,44 euro, invece che 1.099,99 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare oltre 300 euro sul totale. E puoi anche decidere di pagare in tre comode rate da 279,80 euro a interessi zero con Klarna.

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XIAOMI 17: top di gamma a un prezzo pazzesco

Come dicevamo lo XIAOMI 17 è uscito circa un mese fa e dunque con questo straordinario sconto è da prendere al volo. Siamo di fronte a un top di gamma che concorre con i modelli più blasonati. Anche la casa cinese ha deciso di creare uno smartphone leggero e maneggevole e infatti notiamo subito un peso di soli 191 grammi e uno spessore di 8,06 mm. Garantisce ovviamente la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68 e possiede una batteria da 6330 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W.

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Ha un display OLED da 6,3 pollici con refresh rate dinamico che arriva fino a 120 Hz e una luminosità massima di 3500 nit. Il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 12 GB di RAM, garantisce prestazioni straordinarie. Anche i giochi di ultima generazione saranno super fluidi. E poi in questa versione c’è una memoria interna da 512 GB per non fare assolutamente sacrifici. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale da 50 MP, con teleobiettivo e grandangolare, più fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

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Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questo prezzo sicuramente l’offerta non durerà. Quindi prima che sparisca vai su eBay e acquista il tuo XIAOMI 17 a soli 797,44 euro, invece che 1.099,99 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 mar 2026
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