Xiaomi 17 Ultra: fotocamere Leica con zoom meccanico

Il produttore cinese ha annunciato il quarto modello della serie, dopo Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max. Durante un evento organizzato a Pechino è stato svelato il nuovo Xiaomi 17 Ultra. Tra le caratteristiche migliori c’è il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica. Una versione esclusiva ha uno zoom meccanico per la regolazione manuale ispirato alle tradizioni fotocamere Leica serie M.

Xiaomi 17 Ultra: specifiche complete

Lo Xiaomi 17 Ultra condivide diverse specifiche con lo Xiaomi 17 Pro Max, tra cui lo schermo AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2608×1200 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 3.500 nits. La principali differenza è rappresentata dal modulo fotografico posteriore.

Ha una forma circolare e ospita tre fotocamere da 50, 50 e 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3.2-4.3x) con lenti Leica. La versione Xiaomi 17 Ultra by Leica ha un anello intorno al modulo fotografico che permette di regolare lunghezza focale, esposizione e bilanciamento del bianco. La fotocamera frontale ha un sensore da 50 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC, satellite e 5G, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e batteria da 6.800 mAh con ricarica rapida da 90 Watt, wireless da 50 Watt e inversa da 22,5 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16. Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP66/68/69. il telaio è in lega di alluminio. Nella confezione dello Xiaomi 17 Ultra by Leica c’è anche una custodia protettiva magnetica e un copri obiettivo. Entrambe le versioni saranno in vendita sul sito ufficiale e negli store fisici dal 27 dicembre. Non è noto quando arriveranno in Europa.