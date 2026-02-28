Xiaomi 17 Ultra: super smartphone con fotocamere Leica

Il produttore cinese inaugura il Mobile World Congress 2026 di Barcellona con l’annuncio dello Xiaomi 17 Ultra. Lo smartphone Android di fascia alta possiede un’elevata qualità costruttiva e un ottimo comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica. Anche per il “fratello minore” Xiaomi 17 sono state utilizzate le ottiche dell’azienda tedesca. Entrambi i modelli possono essere già acquistati in Italia sul sito ufficiale.

Xiaomi 17 Ultra: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi 17 Ultra ha un telaio in lega di alluminio e uno schermo HyperRGB OLED da 6,9 pollici (protetto dal vetro Shield Glass 3.0) con risoluzione di 2608×1200 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz), luminosità massima di 3.500 nits e supporto HDR10+ e Dolby Vision. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e TÜV Rheinland (assenza di sfarfallii e basse emissioni di luce blu). Ha uno spessore di 8,29 millimetri e pesa 218,4 grammi.

Come detto, il comparto fotografico è stato sviluppato in collaborazione con Leica. Sono presenti tre fotocamere posteriori da 50, 200 e 50 megapixel (principale, tele con zoom ottico a periscopio e ultra grandangolare). La fotocamera frontale ha un sensore da 50 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16.

Lo Xiaomi 17 Ultra è disponibile in tre colori: Black, White e Starlit Green. I prezzi sono 1.499,90 euro (512 GB) e 1.699,90 euro (1 TB).

Lo Xiaomi 17 ha un design leggermente diverso (in particolare quello del modulo fotografico posteriore), ma condivide molte specifiche con la versione Ultra. Ha uno schermo CrystalRes OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2656×1220 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz), luminosità massima di 3.500 nits e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Integra 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Il teleobiettivo ha un sensore da 50 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 6.330 mAh e supporta la ricarica rapida da 100 Watt. Le altre specifiche sono identiche a quelle dello Xiaomi 17 Ultra.

Lo Xiaomi 17 Ultra è disponibile in quattro colori: Black, Venture Green, Alpine Pink e Ice Blue. I prezzi sono 999,90 euro (256 GB) e 1.099,90 euro (512 GB).