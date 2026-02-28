 Xiaomi 17 Ultra: super smartphone con fotocamere Leica
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Xiaomi 17 Ultra: super smartphone con fotocamere Leica

Xiaomi 17 Ultra ha uno schermo da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM e fotocamere sviluppate in collaborazione con Leica.
Xiaomi 17 Ultra: super smartphone con fotocamere Leica
Tecnologia Mobile
Xiaomi 17 Ultra ha uno schermo da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM e fotocamere sviluppate in collaborazione con Leica.

Il produttore cinese inaugura il Mobile World Congress 2026 di Barcellona con l’annuncio dello Xiaomi 17 Ultra. Lo smartphone Android di fascia alta possiede un’elevata qualità costruttiva e un ottimo comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica. Anche per il “fratello minore” Xiaomi 17 sono state utilizzate le ottiche dell’azienda tedesca. Entrambi i modelli possono essere già acquistati in Italia sul sito ufficiale.

Xiaomi 17 Ultra: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi 17 Ultra ha un telaio in lega di alluminio e uno schermo HyperRGB OLED da 6,9 pollici (protetto dal vetro Shield Glass 3.0) con risoluzione di 2608×1200 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz), luminosità massima di 3.500 nits e supporto HDR10+ e Dolby Vision. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e TÜV Rheinland (assenza di sfarfallii e basse emissioni di luce blu). Ha uno spessore di 8,29 millimetri e pesa 218,4 grammi.

Come detto, il comparto fotografico è stato sviluppato in collaborazione con Leica. Sono presenti tre fotocamere posteriori da 50, 200 e 50 megapixel (principale, tele con zoom ottico a periscopio e ultra grandangolare). La fotocamera frontale ha un sensore da 50 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16.

Xiaomi 17 Ultra

Lo Xiaomi 17 Ultra è disponibile in tre colori: Black, White e Starlit Green. I prezzi sono 1.499,90 euro (512 GB) e 1.699,90 euro (1 TB).

Lo Xiaomi 17 ha un design leggermente diverso (in particolare quello del modulo fotografico posteriore), ma condivide molte specifiche con la versione Ultra. Ha uno schermo CrystalRes OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2656×1220 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz), luminosità massima di 3.500 nits e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Integra 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Il teleobiettivo ha un sensore da 50 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 6.330 mAh e supporta la ricarica rapida da 100 Watt. Le altre specifiche sono identiche a quelle dello Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17

Lo Xiaomi 17 Ultra è disponibile in quattro colori: Black, Venture Green, Alpine Pink e Ice Blue. I prezzi sono 999,90 euro (256 GB) e 1.099,90 euro (512 GB).

Fonte: Xiaomi

Pubblicato il 28 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy Watch Ultra: il meglio del meglio scontato al 41%

Samsung Galaxy Watch Ultra: il meglio del meglio scontato al 41%
L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?

L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?
Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €

Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €
Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone

Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone
Samsung Galaxy Watch Ultra: il meglio del meglio scontato al 41%

Samsung Galaxy Watch Ultra: il meglio del meglio scontato al 41%
L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?

L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?
Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €

Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €
Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone

Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone
Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 feb 2026
Link copiato negli appunti