Xiaomi Air 2 SE: guarda che prezzo, solo per oggi

Una sforbiciata del 18% sul prezzo per arrivare a soli 32,99 euro: è questa l’offerta lampo che è partita in mattinata su Amazon mettendo a disposizione gli auricolari bluetooth Xiaomi Air 2 SE praticamente al miglior prezzo di sempre, sfiorando il livello raggiunto in occasione dello scorso Black Friday.

Xiaomi Air 2 SE, prezzo super solo per oggi

La qualità Xiaomi si sposa ad un design essenziale e ad una grande leggerezza, con una custodia di ricarica in grado di prolungare l’autonomia da 5 a 20 ore complessive. L’auricolare si attiva alla sola estrazione dalla custodia, avviando un accoppiamento immediato con lo smartphone: può essere utilizzato anche spaiato, lasciando un auricolare nella custodia per indossare l’altro e rimanere sempre vigili nei confronti dei rumori circostanti. In ogni caso è disponibile una funzione di riduzione del rumore ambientale che consente comunque di avvertire ogni eventuale pericolo nel contesto in cui ci si muove.

La qualità audio è garantita da driver da 14,2 mm e la connessione è basata sulla stabilità del bluetooth 5.0 fino a 10 metri di distanza. Lo sconto è super, ma durerà soltanto poche ore: già alle 18 di questa sera, salvo che le disponibilità non finiscano ancor prima, l’offerta andrà in scadenza ed il prezzo tornerà ai 39,99 euro iniziali.