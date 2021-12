Xiaomi Band 5 in promozione: primo regalo di Natale?

Una bomba di smart band è in offerta e si tratta proprio di quella di Xiaomi. Ha tutto quello che ti serve al suo interno e costa pochissimo. Proprio per questo motivo può essere anche un perfetto regalo di Natale e stai sicuro che verrà apprezzato senza alcun dubbio.

Grazie alla promozione su Amazon hai l'occasione di portartelo a casa a soli 24.99 euro che è un ottimo prezzo. Le spedizioni? Ovviamente gratuite se sei abbonato Prime, cosa che ti conviene dal momento che così ricevi i pacchi in uno o due giorni.

Xiaomi Mi smart Band 5 è ciò che devi acquistare

Disponibile in colorazione nera, la smart band firmata Xiaomi è perfetta sia per un polso maschile che femminile. Infatti si adatta in modo perfetto e ti permette di avere tutto sotto mano. Cosa intendo? Che con le sue dimensioni ristrette non ti fa mancare nulla in ogni caso.

Infatti il display a colori ti mette a portata di vista ogni genere di informazione che risplende grazie alla tecnologia AMOLED. Il sistema di navigazione è semplicissimo e con un semplice swipe ti fa passare da una impostazione all'altra. Cosa gli manca? Assolutamente nulla vista e considerato che tiene sotto controllo sia l'attività fisica che il tuo stato di salute.

In più scaricando l'applicazione MI sullo smartphone tieni tutte le rilevazioni sotto controllo senza alcun problema.

Acquista subito la tua Xiaomi Band 5 su Amazon a soli 24.99 euro. La ordini e la ricevi in uno o due giorni.