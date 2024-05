Xiaomi Buds 4: gli splendidi auricolari Bluetooth in doppia promozione su eBay (CODICE SCONTO)

Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth affidabili e di qualità, l’offerta su eBay per gli Xiaomi Buds 4 potrebbe essere esattamente ciò che state cercando. Questi auricolari sono noti per la loro eccellente qualità audio e il loro design ergonomico, che li rende comodi da indossare per lunghi periodi di tempo.

Attualmente è disponibile un’offerta imperdibile che porta il prezzo degli Xiaomi Buds 4 da 41,99 euro a soli 27 euro. Questo incredibile sconto del 28% è già di per sé un’ottima occasione per acquistare auricolari di alta qualità a un prezzo conveniente. Tuttavia, l’offerta diventa ancora più vantaggiosa grazie al codice sconto MAGGIO24, che vi permetterà di risparmiare ulteriormente sul prezzo già scontato.

Xiaomi Buds 4: ottima qualità a basso costo

Gli Xiaomi Buds 4 offrono un’esperienza audio superiore, con una riproduzione nitida e dettagliata dei suoni, bassi potenti e un’ottima isolamento acustico che vi permetterà di godere appieno della vostra musica preferita senza essere disturbati dai rumori esterni. Inoltre, sono dotati di tecnologia Bluetooth avanzata che assicura una connessione stabile e affidabile con il vostro dispositivo, garantendo un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Dal punto di vista del design, gli Xiaomi Buds 4 presentano un’estetica moderna e minimalista, con un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio per un comfort ottimale. Sono anche dotati di controlli touch intuitivi che vi permetteranno di gestire facilmente la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale del vostro smartphone con un semplice tocco.

Inoltre, gli Xiaomi Buds 4 sono dotati di una batteria a lunga durata che vi consentirà di godere della vostra musica per molte ore senza dovervi preoccupare di ricaricarli frequentemente. Con una singola carica, potrete godere fino a 30 ore di riproduzione con la custodia e fino a 6 ore con una carica completa. Infine sono dotati di una cancellazione del rumore fino a 35 dB, grazie al potente chip ANC integrato.

Non perdete tempo e approfittate subito di questa fantastica offerta su eBay per gli Xiaomi Buds 4. Con un prezzo così conveniente e una qualità audio così eccezionale, non ve ne pentirete. Ricordatevi di utilizzare il codice sconto MAGGIO24 al momento dell’acquisto per risparmiare ancora di più sul prezzo già scontato.