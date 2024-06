iPhone 16 Pro: le cornici saranno più sottili che mai

Da tempo circolano in rete indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri iPhone 16, a cui Apple toglierà i veli questo autunno. A tal riguardo, nelle scorse ore sono emersi ulteriori interessanti dettagli in merito alle specifiche dello schermo degli iPhone 16 Pro: a quanto pare, le cornici saranno estremamente sottili.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: cornici da 1,2 mm e 1,15 mm

Andando più nello specifico, in base alle più recenti indiscrezioni diffuse dal leaker Setsuna Digital su Weibo, il quale afferma di aver avuto la possibilità di toccare con man propria i display dei futuri smartphone Pro della “mela morsicata” e di aver pertanto avuto modo di effettuarne la misurazione, la cornice di iPhone 16 Pro misurerà 1,2 mm, mentre quella del modello 16 Pro Max misurerà appena 1,15 mm. Per fare un confronto, le cornici di iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro misurano rispettivamente 1,71 mm e 2,15 mm. Si tratta quindi di un passo in avanti tutt’altro che di poco conto.

Da tenere presente che in precedenza era stato stato riferito che Apple avrebbe fatto uso della tecnologia Border Reduction Structure (BRS) per per ridurre maggiormente la cornice nera che separa lo schermo dal bordo in titanio.

L’implementazione di cornici più sottili è un bel vantaggio, in quanto consente ad Apple di avere più di spazio per lo schermo e, dunque di aumentarne, cosa che si dice accada quest’anno.

Alla luce di ciò, anche se iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno display più grandi dei modelli attualmente in carica, il cambiamento non sembrerà poi così significativo, grazie proprio alle cornici sottili.