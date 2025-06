Xiaomi: depositato un nuovo marchio per i chip proprietari

Xiaomi ha da poco presentato il suo primo chip proprietario denominato Xring O1, che ha fatto il suo debutto sul Xiaomi Tablet 7 Ultra, ma a quanto pare l’azienda intende spingere il più possibile su questo fronte e infatti è notizia delle ultime ore quella che ha già depositato un nuovo marchio per la successiva generazione di processori: Xring O2.

Xiaomi: depositato il marchio Xring O2 per il nuovo processore

Al momento non sono noti i dettagli tecnici, ciò che è chiaro, però, è che Xiaomi intende procedere a ritmi piuttosto serrati, considerando le tempistiche con cui si è apprestata a depositare il nuovo marchio.

Per contesto, ricordiamo che per il chip Xring O1 è costituito da una CPU a ben dieci core organizzati in quattro cluster. Il processo produttivo è di classe 3 nm altrimenti noto come N3P e la fonderia è TSMC. La GPU è una Arm Mali-G925 Immortalis MP16 (16 core). Considerando le sue caratteristiche, si tratta indiscutibilmente di un chip molto potente.

Da notare che Xiaomi ha dichiarato apertamente di aver guardato ad Apple come punto di riferimento per le sue ambizioni hardware e l’integrazione verticale in tutto il suo ecosistema.

Da notare che il nuovo marchio Xring O2 è solo uno dei numerosi marchi depositati dall’azienda nelle ultime settimane. Altri includono Xring T1 e Xring 0. Xiaomi probabilmente cerca di costruire una famiglia di processori personalizzati per l’uso in tutte le categorie di dispositivi, similmente all’uso da parte di Apple dei chip della serie A, della serie M e della serie S che sono presenti su iPhone, Mac e Apple Watch.