Xiaomi, nuovo chip XRing 01 supera Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi ha avviato la produzione di un proprio chip per smartphone, l’XRing 01. Molti si aspettavano che Xiaomi utilizzasse un processo di produzione a 4 nanometri. Invece, ha sorpreso tutti scegliendo un processo ancora più avanzato: quello a 3 nm, più precisamente il N3E di TSMC, il più grande produttore di chip al mondo.

Xiaomi entra nel mercato dei chip con l’XRing 01

Il chip XRing 01 ha una dimensione fisica del die (il “cuore” del chip) di 109 mm², che è solo leggermente più piccola rispetto all’A18 Pro di Apple (110 mm²). Perché è così importante? Significa che Xiaomi è riuscita a inserire moltissimi transistor in uno spazio molto compatto, rendendo l’XRing 01 uno dei chip più “densi” sul mercato oggi. Una densità elevata può garantire prestazioni migliori e una maggiore efficienza energetica.

L’obiettivo è sfidare i leader di settore come Qualcomm e MediaTek, ma anche Apple e Google. Vuole dimostrare di saper fare molto più che assemblare telefoni, può creare i propri processori da zero (con l’aiuto di TSMC). Ma dietro i numeri sulla carta si nasconde una realtà più complessa. I primi test delle prestazioni raccontano una storia diversa. Produrre chip proprietari per i propri smartphone è una scommessa coraggiosa per Xiaomi. Anche se guardando i primi benchmark, le performance sono discrete… se si considera che si tratta del primo tentativo in questo campo.

Xiaomi XRing 01: un primo sguardo alle prestazioni del nuovo chip

L’XRing 01 su AnTuTu (test che misura le prestazioni complessive degli smartphone) ha ottenuto oltre 2,6 milioni di punti. Batte quindi lo Snapdragon 8 Gen 3, ma non riesce ancora a tenere il passo con mostri come lo Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition e il MediaTek Dimensity 9400. Nel test GeekBench, che si concentra sulla potenza del processore, l’XRing 01 ha raggiunto quasi 3.000 punti nel test single-core e oltre 8.000 punti nel multi-core. Si tratta di risultati importanti per un chip di prima generazione.

Prestazioni reali vs dichiarate

Tuttavia, test indipendenti indicano che nella pratica l’XRing 01 offre prestazioni circa il 13% inferiori rispetto a quelle dichiarate da Xiaomi. Questo potrebbe essere dovuto a limiti di gestione del calore o a frequenze più basse rispetto a quanto promesso. In altre parole, il chip potrebbe rallentare leggermente quando si surriscalda, e Xiaomi ha ancora margini di miglioramento con aggiornamenti software o ottimizzazioni hardware.

Disponibilità: solo su dispositivi Xiaomi

Al momento, l’XRing 01 verrà usato esclusivamente negli smartphone Xiaomi, e non sarà fornito ad altri marchi (almeno per ora). Il primo modello a montarlo sarà lo Xiaomi 15S Pro, da poco presentato ufficialmente.

Proprio come fa Samsung con i suoi chip Exynos, Xiaomi potrebbe scegliere di usare questo processore solo in certi mercati. Ad esempio, è possibile che non arrivi subito in Europa. Questa scelta sarà strategica: una distribuzione globale rafforzerebbe la posizione di Xiaomi come produttore di chip, mentre una disponibilità limitata suggerirebbe un approccio più prudente.

Nel frattempo, è possibile che futuri aggiornamenti software migliorino ulteriormente le prestazioni dell’XRing 01, avvicinandole alle promesse iniziali.