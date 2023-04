Xiaomi F2 43" con Fire TV inclusa: fai l'AFFARE SUBITO

Scegli l’intrattenimento definitivo grazie alla Xiaomi F2 43″ con Fire TV inclusa. Questa smart TV di ultimissima generazione è in offerta su Amazon a un prezzo eccellente. Fai subito l’affare acquistandola a soli 299 euro, invece di 399 euro. Uno sconto davvero interessante che ti fa risparmiare esattamente 100 euro su questo ordine in promozione.

E con il Tasso Zero di Amazon, grazie a Cofidis puoi anche decidere di pagarla in comode rate senza interessi direttamente al check out. Che spettacolo vero? Immaginati quando sarai davanti al tuo nuovo televisore smart. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita avviene direttamente a casa tua. Tutto incluso in questo prezzo davvero speciale.

Xiaomi F2 43″ con Fire TV: il tuo intrattenimento in un unico posto

Accendi Xiaomi F2 43″ e scopri tutto quello che puoi fare con Fire TV, inclusa in questa smart TV pazzesca. Avrai a disposizione tutte le piattaforme disponibili in un unico posto, grazie a questo sistema operativo che solitamente trovi nelle Fire TV Stick ma senza dover acquistare una Fire TV Stick. Il display in 4K Ultra HD è senza bordi metallici così da rendere ancora più immersivi i contenuti.

Mettila subito nel carrello a soli 299 euro, anziché 399 euro. Puoi risparmiare 100 euro su questo ordine solo se sei un cliente Prime. Quindi attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

