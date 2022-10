Xiaomi F2: TV 4K, prezzo stracciato al Prime Day

Abbiamo già segnalato ieri il forte sconto su Xiaomi F2 in occasione di questo Prime Day organizzato da Amazon (evento Offerte Esclusive Prime), ma torniamo a farlo oggi poiché l’e-commerce ha deciso di ridurre ulteriormente il prezzo: ora si trova al suo minimo storico. Un’occasione davvero imperdibile per chi sta cercando un TV 4K.

Prime Day e TV 4K: l’affare si chiama Xiaomi F2

Tra le caratteristiche citiamo la presenza della piattaforma Fire TV preinstallata con supporto all’assistente Alexa. È già pronta per lo streaming da servizi come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Infinity e RaiPlay. Per quanto riguarda le connessioni è possibile contare su HDMI 2.1, WiFi, Bluetooth e USB. Non manca poi la tecnologia HDR10 per un’esperienza di visione senza compromessi. Il telecomando in dotazione garantisce il supporto ai comandi vocali. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Ecco dunque i tre modelli del televisore proposti oggi in forte sconto.

Ricordiamo che le Offerte Esclusive Prime dell’evento Amazon sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video per l’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi.

