 Xiaomi Fire TV F Pro 65" a soli 450€ su Amazon con Coupon
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Xiaomi Fire TV F Pro 65" a soli 450€ su Amazon con Coupon

Grazie al Coupon disponibile su Amazon, proprio adesso acquisti la Xiaomi Fire TV F Pro da 65 pollici a soli 450€ per un risparmio folle.
Xiaomi Fire TV F Pro 65
Tecnologia Tv Monitor
Grazie al Coupon disponibile su Amazon, proprio adesso acquisti la Xiaomi Fire TV F Pro da 65 pollici a soli 450€ per un risparmio folle.

Amazon ha confezionato un’offerta con coupon al check-out incredibile per regalarti il cinema direttamente a casa tua. Stiamo parlando della Xiaomi Fire TV F Pro da 65 pollici che acquisti a soli 450 euro, invece di 549,90 euro. Ordinandola adesso la puoi ricevere già domani se sei un cliente Amazon Prime. Quindi non perdere assolutamente questa incredibile occasione, prima che finisca in sold out.

Acquista la Xiaomi TV F Pro 65″

Grazie alla tecnologia QLED 4K Ultra HD l’esperienza di visione è decisamente coinvolgente e appassionante. Non solo i colori sono vivaci e pieni, ma anche i dettagli sono incredibili. Inoltre, lo splendido design senza cornici sui tre lati rende tutto ancora più immersivo. Sarai letteralmente lanciato nel bel mezzo dell’azione. E con 2GB di RAM e 32GB di ROM tutto risulta perfettamente fluido e capiente per piattaforme streaming, app e giochi.

Xiaomi TV F Pro 65,65 pollici (165 cm),4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC,Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB,Compatibile con AirPlay

Xiaomi TV F Pro 65,65 pollici (165 cm),4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC,Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB,Compatibile con AirPlay

549,90
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Dotata del sistema operativo Fire TV OS ti permette di accedere a tutte le app e i giochi che ami, senza alcuno sforzo. Inoltre, integra perfettamente Alexa per aggiungere un tocco di intelligenza a comodità alla gestione dei contenuti. Potrai farti consigliare su cosa vedere adesso o semplicemente gestire i comandi della TV direttamente con la tua voce. Insomma, tantissima comodità e tecnologia al tuo servizio senza compromessi.

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Acquista la Xiaomi TV F Pro 65″

Oggi, con Xiaomi Fire TV F Pro 65″ puoi anche giocare ai tuoi giochi preferiti in cloud con Amazon Prime Luna e Xbox Ultimate. Cosa stai aspettando? Aggiungila al carrello con soli 450 euro grazie al Coupon su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 mar 2026
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