Xiaomi Fire TV F Pro 65" a soli 450€ su Amazon con Coupon

Amazon ha confezionato un’offerta con coupon al check-out incredibile per regalarti il cinema direttamente a casa tua. Stiamo parlando della Xiaomi Fire TV F Pro da 65 pollici che acquisti a soli 450 euro, invece di 549,90 euro. Ordinandola adesso la puoi ricevere già domani se sei un cliente Amazon Prime. Quindi non perdere assolutamente questa incredibile occasione, prima che finisca in sold out.

Grazie alla tecnologia QLED 4K Ultra HD l’esperienza di visione è decisamente coinvolgente e appassionante. Non solo i colori sono vivaci e pieni, ma anche i dettagli sono incredibili. Inoltre, lo splendido design senza cornici sui tre lati rende tutto ancora più immersivo. Sarai letteralmente lanciato nel bel mezzo dell’azione. E con 2GB di RAM e 32GB di ROM tutto risulta perfettamente fluido e capiente per piattaforme streaming, app e giochi.

Dotata del sistema operativo Fire TV OS ti permette di accedere a tutte le app e i giochi che ami, senza alcuno sforzo. Inoltre, integra perfettamente Alexa per aggiungere un tocco di intelligenza a comodità alla gestione dei contenuti. Potrai farti consigliare su cosa vedere adesso o semplicemente gestire i comandi della TV direttamente con la tua voce. Insomma, tantissima comodità e tecnologia al tuo servizio senza compromessi.

Oggi, con Xiaomi Fire TV F Pro 65″ puoi anche giocare ai tuoi giochi preferiti in cloud con Amazon Prime Luna e Xbox Ultimate. Cosa stai aspettando? Aggiungila al carrello con soli 450 euro grazie al Coupon su Amazon!