Xiaomi: il termometro igrometro smart è uno SPETTACOLO (5€)

Un gioiellino, questo termometro igrometro smart di Xiaomi. Dotato di sensori super precisi, c'è anche la connessione Bluetooth per poter leggere i dati direttamente dall'apposita applicazione. Il tuo migliore affare del giorno su Amazon lo fai adesso: portalo a casa a 5,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale termometro igrometro in sconto su Amazon

Un bellissimo dispositivo sotto il profilo estetico. Sul suo display LCD ad alta visibilità potrai tenere sempre sotto controllo la temperatura e il grado di umidità. Decidi se posizionarlo su un muro oppure su un mobile: migliorerà istantaneamente l'ambiente circostante. A garantirti massima precisione, ci pensano i sensori di precisione integrati all'interno del dispositivo.

Come anticipato in apertura, questo gioiellino smart è dotato di connettività Bluetooth. Attraverso la connessione allo smartphone, e all'apposita applicazione per Android e iOS, potrai leggere in tempo reale i dati rilevati e non solo. Infatti, potrai anche gestire le funzionalità supplementari, come ad esempio la “Baby Mode”. Quest'ultima monitora l'ambiente, permettendoti di capire se è adeguato – e sufficientemente confortevole – per i più piccoli.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che prendi a prezzo ridicolo da Amazon adesso: l'eccellente termometro igrometro smart di Xiaomi lo porti a casa a 5,99€ appena. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.