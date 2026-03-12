Xiaomi impazzita su Amazon con le Offerte di Primavera Prime

Potresti non crederci, ma Xiaomi è uscita con tantissimi ottimi articoli in offerta speciale con le Offerte di Primavera Prime su Amazon. Approfitta subito con un risparmio pazzesco. La consegna è gratuita e alcuni prodotti puoi anche pagarli a tasso zero.

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay a soli 149 euro!

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9″ 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde a soli 113,90 euro!

XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri a soli 210,99 euro!

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero a soli 129,90 euro!

XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 8+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77″, Nero, Garanzia 2 anni a soli 179,90 euro!