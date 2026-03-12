 Xiaomi impazzita su Amazon con le Offerte di Primavera Prime
Follia Xiaomi con tantissimi ottimi articoli in offerta speciale con le Offerte di Primavera Prime su Amazon con un risparmio pazzesco.
Potresti non crederci, ma Xiaomi è uscita con tantissimi ottimi articoli in offerta speciale con le Offerte di Primavera Prime su Amazon. Approfitta subito con un risparmio pazzesco. La consegna è gratuita e alcuni prodotti puoi anche pagarli a tasso zero.

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay a soli 149 euro!

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay

XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay

149,00229,00€-35%
XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9″ 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde a soli 113,90 euro!

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9″ 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde, Caricabatteria non incluso

113,90169,90€-33%
XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri a soli 210,99 euro!

XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri

XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri

210,99238,00€-11%
POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero a soli 129,90 euro!

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

129,90139,90€-7%
XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 8+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77″, Nero, Garanzia 2 anni a soli 179,90 euro!

{title}

XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 8+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77

XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 8+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77″, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso

179,90219,90€-18%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 mar 2026
