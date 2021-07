Xiaomi: l'eccellente speaker torna a 30€, BOMBA a sorpresa

Xiaomi produce uno speaker audio Bluetooth che è uno spettacolo. Dal design alle prestazioni, passando per la resistenza all'acqua e l'ottima autonomia energetica. La buona notizia di oggi è che – un po' in sordina – è tornato in super offerta su Amazon: lo prendi a 30€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ormai conosco queste promozioni e ti garantisco una cosa: di solito, a prezzo scontato lasciano pochi pezzi. Se aprendo la pagina prodotto, non dovesse più essere in sconto, purtroppo la promo sarà già terminata.

Xiaomi: il super speaker è in super sconto

Perché proprio lui? Mi basterebbe suggerirti di avere fiducia nella qualità del colosso cinese, ma preferisco spiegarti a fondo perché lo amerai.

Partirò dal design, che è sobrio, elegante e curato in ogni dettaglio. Non manca l'alloggio per il laccetto, se vorrai appenderlo, ma – soprattutto – c'è una serie di comodissimi pulsanti. Attraverso loro potrai gestire il cambio dei brani, il volume e anche le telefonate. Già, telefonate: c'è un microfono integrato, quindi – se collegherai lo smartphone in Bluetooth – potrai usare questo gioiellino anche come vivavoce.

Tutto bello, ma qualità e potenza? Immagina solo: 16W di potenza in uscita, praticamente impossibile in questa fascia di pezzo. La media è 6/10W per i prodotti della concorrenza.

Infine, l'autonomia energetica: usalo ovunque fino a 13 ore di fila senza dover ricorrere al caricabatterie! Divertiti in spiaggia senza remore: il dispositivo è anche dotato di certificazione IPX7 e quindi non teme il contatto con l'acqua.

Insomma, non scendere a compromessi con la qualità, se puoi risparmiare sul prezzo. L'eccellente speaker Bluetooth di Xiaomi ora lo prendi a 30€ in offerta a sorpresa, direttamente da Amazon e con spedizioni rapide e gratis. Meglio di così?