Xiaomi e Metaverso: depositati brevetti per personaggi su blockchain

Xiaomi pochi giorni fa ha annunciato l’autorizzazione di un brevetto per la creazione di personaggi su blockchain e Metaverso che aveva depositato da non molto tempo. Una notizia che sta avvicinando la multinazionale cinese a un mondo in forte crescita.

Secondo quanto dichiarato da DoNews, il brevetto ha per titolo “Metodo, dispositivo e supporto di archiviazione per la generazione di parametri di immagine di caratteri virtuali riproducibili“. Nella notizia, pubblicata il 18 luglio 2022, si legge:

L’abstract mostra che la presente divulgazione può generare personaggi virtuali con immagini diverse in base a diverse sequenze geniche. Le immagini dei personaggi virtuali generati sono imprevedibili, il che aumenta il divertimento di generare personaggi virtuali. Il metodo di generazione del carattere virtuale può anche essere combinato con blockchain. La combinazione di tecnologie utilizza la tecnologia blockchain per archiviare le informazioni dei personaggi virtuali per garantire che i personaggi virtuali siano unici, non replicabili e distruggibili utilizzando le caratteristiche di trasparenza e decentralizzazione della tecnologia blockchain.

Xiaomi e il nuovo brevetto per creare personaggi su blockchain

Ad aver depositato il brevetto per la creazione di personaggi virtuali basati su blockchain è la Pechino Xiaomi Mobile Software. Questa filiale della multinazionale cinese sarebbe all’opera per addentrarsi in uno dei settori attualmente più fiorenti al mondo.

Secondo una recente stima, Xiaomi sta investendo molto in brevetti. Solo al 31 marzo 2022 ne ha realizzati più di 26.000. Le domande di brevetto globali, invece, ammontano a più di 53.000. Si tratta di dati molto importanti per determinare la crescita di questa realtà.

Nel brevetto attuale, quello di cui stiamo parlando, si menziona la blockchain come tecnologia per memorizzare il personaggio creato. Una tecnologia di contabilità decentralizzata, secondo quanto definito dal documento, per memorizzare le sequenze genetiche e preservare la loro combinazione unica dalla distruzione.

