Xiaomi Mi 10T Lite: la BOMBA di smartphone che stavi aspettando

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che possa regalarti una gioia senza una spesa assurda, ti informo che le tue ricerche stanno per arrivare a una conclusione. Come mai? Beh, su Amazon è appena andato in promozione il magnifico Xiaomi Mi 10T Lite che non ti fa scendere a compromessi. Lo paghi appena 239,90€ grazie al ribasso che è un buon incentivo per premere su quel “aggiungi al carrello”.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Mi 10T Lite: lo smartphone che ti regala emozioni

Disponibile in colorazione Pearl Grey, Xiaomi Mi 10T Lite è veramente bello esteticamente. Nelle mani ti restituisce un'esperienza premium e soprattutto ha una dimensione tale che ti assicura una presa stabile e comoda.

Come display monta un perfetto pannello dal 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Ciò significa che hai a disposizione praticamente un piccolo cinema su cui navigare tra le applicazioni e guardare contenuti in streaming non potrà che essere un piacere.

A supportare tutte le tue abitudini quotidiane ci sono un processore Qualcomm Snapdragon, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che rendono l'esperienza ancora più dinamica e piacevole. In più sul pannello posteriore monta una quad camera con sensore principale da 64 megapixel.

Ultima caratteristica eccezionale? La batteria con ricarica rapida che dura un giorno intero.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi 10T Lite su Amazon a soli 239,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo in appena qualche giorno lavorativo.

Ps: se vuoi lo acquisti anche in colorazione Atlantic Blue con un piccolo sovrapprezzo.