Xiaomi Mi 11 Lite: sconto imperdibile su questo smartphone TOP

Lo smartphone di Xiaomi, il Mi 11 Lite è in promozione su Amazon. Grazie al ribasso di circa ottanta euro, diventa tuo spendendo solamente 264,90€. L'occasione è davvero vantaggiosa, inoltre se ne hai l'esigenza lo paghi anche a rate a Tasso Zero con Cofidis.

Cosa stai aspettando? Acquistalo subito e ricevilo a casa gratuitamente.

Xiaomi Mi 11 Lite: cosa devi sapere su questo gioiellino

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, sei nel posto giusto. Xiaomi 11 Lite ti offre tutto ciò che desideri a un prezzo davvero stracciato e poi è uno degli ultimi devices usciti sul mercato, quindi ti mette sotto mano le tecnologie più avanzate. In vendita nella colorazione Boba Black, ha un design veramente moderno e semplice che ti farà rimanere estasiato.

Possiede un ampio display AMOLED da 6,55 pollici. Con questo puoi goderti quasi tutti i contenuti multimediali in streaming che più ami, navigare tra le applicazioni e molto altro ancora. Infatti puoi fare affidamento su una risoluzione ottimizzata che non ti deluderà neanche un secondo. Dal punto di vista hardware, come processore è dotato di un Qualcomm Snapdragon che viene combinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Ciò ti lascia intuire che potrai farne veramente ciò che vorrai e potrai sfruttarlo finanche per il gaming mobile se ne sei patito.

C'è anche un'ottima fotocamera posteriore composta da 3 sensori dove il principale è da 64 megapixel. Il sistema è altresì dotato di intelligenza artificiale, quindi puoi scattare sia foto che selfie all'avanguardia.

Una seconda caratteristica ottima è rappresentata dalla batteria da 4250 mAh, la quale ti assicura un'autonomia pazzesca.

Insomma, a questo smartphone non manca davvero nulla. Se sei rimasto convinto acquista subito il tuo Xiaomi Mi 11 Lite su Amazon a 264,90 euro. Se vuoi puoi completare l'acquisto anche tramite Cofidis senza interessi, riceverai l'ordine a casa entro pochi giorni.