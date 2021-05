Xiaomi Mi 11i con 100 euro di sconto è l'affare migliore di oggi

Appena lanciato, Xiaomi Mi 11i è già proposto con un’offerta molto interessante: oggi è possibile acquistare il nuovo smartphone approfittando dello sconto di 100 euro su Amazon. Ci si mette così in tasca un dispositivo evoluto sotto ogni punto di vista, per quanto riguarda la potenza di calcolo, il design, la qualità dell’esperienza multimediale offerta e il comparto fotografico.

Xiaomi Mi 11i con 100 euro di sconto è l’affare di oggi

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, supporto dual SIM con compatibilità per le reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, sistema operativo Android 11 con MIUI 12, una gamma completa di sensori e batteria da 4.520 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto. Queste le tre colorazioni in vendita su Amazon, proposte oggi in offerta:

L’offerta di Amazon con 100 euro di sconto rende Xiaomi Mi 11i un affare, considerando le specifiche da top di gamma proposte. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita.