Xiaomi Mi Band 5: la smart band migliore di tutte (-17%)

Tieni sotto controllo ogni movimento che fai grazie alla perfetta Xiaomi Mi Band 5 che al tuo polso splende come una stella. Proprio ora che è in promozione su Amazon è un’occasione su cui non dormire sopra.

Apri la pagina, la aggiungi al carrello ed ecco che te la porti a casa risparmiando il 17% sul prezzo di listino e pagandola solamente 30.99€.

Per quello che ti offre è un sogno ad occhi aperti. Le spedizioni non sono qualcosa di cui devi preoccuparti perché con i servizi Prime garantiti, sono completamente gratuite.

Xiaomi Mi Band 5: al tuo polso la tecnologia parla da sé

Non è un mistero che tra le Smart band più famose sul mercato si trovi proprio questa di Xiaomi, una delle più ambite in tutto il mondo.

Da indossare al tuo polso è un vero lusso perché occupa poco spazio, è super leggera ma non ha mai paura di mettersi in gioco grazie alla sua impermeabilità certificata che te la fa utilizzare a contatto con l’acqua senza mai aver timore.

Dalla sua parte a un display dalla forma allungata che con dei colori vividi si fa leggere senza problemi anche sotto il sole più splendente. Infatti ti basta un’occhiata per sapere come ti stai allenando o per rimanere aggiornato sui tuoi parametri come ad esempio la frequenza cardiaca o l’ammontare di calorie bruciate.

È dotata altresì di notifiche da parte di applicazioni e reminder di SMS e chiamate per non perdere neanche un aggiornamento con la vita reale.

Che altro dirti se non che non la togli più dal tuo polso una volta che la indossi, intanto la batteria dura infiniti giorni con una sola carica.

Acquista subito la tua Xiaomi Mi Band 5 su Amazon spendendo la piccola cifra di €30,99. Risparmi esattamente 17% se ti colleghi subito sulla pagina ufficiale e te la accaparri prima che sia troppo tardi. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un account con Prime attivo su di esso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.