Xiaomi Mi Band 8 in offerta su Amazon quasi al minimo storico (-5%)

Le offerte Amazon riguardanti l’universo Xiaomi non finiscono mai: oltre allo smartphone Redmi 12 al 15% in meno, difatti, sul portale fondato da Jeff Bezos puoi acquistare anche altri device del marchio cinese a prezzi interessanti. Tra i tanti, spicca in particolar modo l’ultima smartband Xiaomi Mi Band 8 al 5% in meno. Lo sconto sarà anche minimo, ma a così poco tempo dal lancio è già praticamente al prezzo più basso di sempre!

Xiaomi Mi Band 8 imperdibile su Amazon: acquistalo in sconto

La serie di smartband Mi Band di casa Xiaomi è certamente la più nota nell’ambiente, grazie al suo prezzo estremamente accessibile e alle caratteristiche che lo rappresentano. Nel caso specifico di Xiaomi Mi Band 8, notiamo anzitutto la dotazione di un touchscreen AMOLED da 1,62″ con una frequenza di aggiornamento fino a 60hz, per una esperienza d’uso fluida in qualsiasi contesto. Oltretutto, il sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità al livello ideale ovunque ci si trovi!

Con oltre 150 modalità sportive, questa smartband è un alleato eccezionale per le sessioni di allenamento. Naturalmente monitora anche la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, lo stress e il sonno. Con una singola carica, poi, dura anche fino a 16 giorni. E basta un’ora per completare la ricarica da 0 a 100!

Tutto ciò può essere tuo acquistando il dispositivo su Amazon a 34,19 euro al posto di 39,99 euro, contro il minimo assoluto di 32,29 euro. A occuparsi della vendita è uno store di terze parti, ma la spedizione è garantita da Amazon anche in un giorno.

