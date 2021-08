Xiaomi Mi Box S in sconto: COUPON -15% su eBay

Un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni: Xiaomi Mi Box S è tra i migliori nella categoria set-top box, lo colleghi al televisore e hai subito accesso a un mondo di app e contenuti in streaming. Oggi può essere tuo approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino su eBay: devi solo digitare il coupon “MIDAYSAGO21” (senza virgolette) alla conferma dell'ordine.

Occasione eBay: Xiaomi Mi Box S a -15%

In dotazione il telecomando con microfono per impartire comandi vocali all'Assistente Google. Basato su piattaforma Android, ha un uscita video in 4K ed è compatibile con la tecnologia Cast (quella di Chromecast). Se ancora non bastasse, ci sono WiFi, Bluetooth e Dolby+DTS, HDR, Netflix, Prime Video, YouTube, YouTube Music e molto altro ancora. Se desideri conoscere altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di trasformare il tuo televisore in una Smart TV con funzionalità avanzata acquistando Xiaomi Mi Box S al prezzo di soli 59,49 euro invece di 69,99 euro come da listino: tutto ciò che devi fare è andare su eBay, ordinarlo e digitare il codice promozionale “MIDAYSAGO21” (senza virgolette) all'atto della conferma. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è garantita dalle migliaia di feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti.