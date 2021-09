Stampante portatile Xiaomi per foto AR (OCCASIONE)

Non è la solita stampante e nemmeno la solita stampante portatile: il modello Xiaomi Mi Portable Photo Printer integra funzionalità che consentono di dar vita alle immagini su carta, letteralmente. Oggi è protagonista di un'ottima offerta, acquistabile approfittando dello sconto di 10 euro su Amazon.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer in sconto su Amazon

Può creare foto AR (e adesive) con diagonale fino a 3 pollici, ovvero arricchite da contenuti audio e video in realtà aumentata, da riprodurre semplicemente inquadrandole con un'applicazione su smartphone. Impiega la tecnologia ZINK (Zero-Ink) per stampare senza inchiostro, imprimendo le immagini attraverso uno scambio termico su più strati. La batteria da 500 mAh garantisce fino a 20 ore di utilizzo. Per tutte le altre info puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer funziona in modalità wireless interfacciandosi con la relativa applicazione via Bluetooth. Oggi può essere tua al prezzo di soli 49,99 euro invece di 59,99 euro. Se stai cercando i fogli da ricaricare, dai un'occhiata qui.