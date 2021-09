Xiaomi Mi Smart Band 6 al PREZZO MINIMO STORICO

Pochi dispositivi, forse nessuno, possono vantare nel segmento di mercato relativo agli smartband una popolarità pari a quella di Xiaomi Mi Smart Band 6. Il motivo è presto detto: un connubio perfetto di design e funzionalità, messo a disposizione con una spesa davvero contenuta, oggi ancor più ridotta grazie alla possibilità di acquistarlo al prezzo minimo storico su Amazon.

Xiaomi Mi Smart Band 6 non è mai costato così poco

Le specifiche tecniche e le caratteristiche sono quelle che lo hanno reso un best seller: display AMOLED da 1,56 pollici a colori in alta risoluzione, supporto per 30 modalità di allenamento, resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità, tracciamento SpO2, monitoraggio del battito cardiaco e batteria in grado di assicurare un'autonomia fino a 19 giorni (nell'immagine qui sotto il sistema di ricarica magnetica). Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di metterti al polso Xiaomi Mi Smart Band 6 approfittando della super offerta Amazon che lo rende acquistabile al prezzo di soli 36,00 euro invece di 44,99 euro come da listino: allo sconto di 7,09 euro già applicato se ne aggiunge un altro da 1,90 euro semplicemente inserendo il prodotto nel carrello. La spedizione è immediata.