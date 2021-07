Xiaomi Mi Smart TV P1: 50 pollici ed hai il cinema in CASA

La nuovissima Xiaomi Mi Smart TV P1 è in offerta su Amazon ad appena 449,00€. Con ben 150,00€ di sconto, la acquisti a prezzo invidiabile e ti porti a casa un televisore da urlo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi Smart TV P1: cosa aspettarti

Tra i pregi di Xiaomi c'è quello di curare i suoi prodotti nei minimi particolari. Questo è il caso della Smart TV P1 che con la sua tecnologia ti regala un'esperienza da cinema in tutti i sensi.

Il pannello da 50 pollici è immenso e perfetto per qualsiasi salotto. Ti metti sul divano e vedi tutto con una risoluzione pazzesca grazie l'Ultra HD 4K. In più le cornici che mantengono il pannello sono così sottili che scompaiono alla vista.

Con l'assistente Google integrato comandi il televisore con la tua voce. Clicchi il bottone del microfono e tac, gli dici cosa vuoi vedere. Il telecomando, infatti, ti mette tutto a tua disposizione tra i tasti rapidi per le maggiori applicazioni per lo streaming e tutto il resto.

Non dimenticarti che è montato un sistema Android 10, ciò significa che ogni applicazione che desideri può essere tua. Netflix, Youtube, Prime Video, Dazn e moltissime altre ancora. Ti basta scaricarle per avere a portata di mano. Ma attenzione, per utilizzarle devi avere un abbonamento attivo con i servizi citati.

Sei curioso? Allora leggi bene la scheda tecnica di Xiaomi Mi Smart Tv P1 e poi acquistala con un click su Amazon a soli 449,90€. Le spedizioni sono gratuite e operate in 48 ore per gli abbonati. In più è attivo il programma di rateizzazione Confids.