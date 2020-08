Xiaomi Mi Talks, questa sera il primo incontro

Oggi Xiaomi annuncia Mi Talks, un nuovo progetto messo in campo in collaborazione con Qualcomm che si struttura in una serie di incontri digitali per raccontare come le nostre vite stiano cambiando nell’epoca del 5G e quali sono le sfide che ci attendono. Appuntamenti in cui si parlerà di innovazione e non solo, coinvolgendo anche volti noti appartenenti ad ambiti diversi rispetto a quello degli addetti ai lavori del mondo tecnologico: sport, spettacolo, Web e così via.

Mi Talks Powered by Qualcomm: Sofia Goggia

La location è quella dei Mi Store, ma per rispettare le norme del distanziamento sociale ogni appuntamento sarà trasmesso sui canali social del brand. Questo il commento di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi.

Siamo convinti che l’unica costante sia il cambiamento e che quindi sia necessario imparare a gestirlo per ottenere un risultato positivo. Abbiamo deciso di dare vita a questi incontri proprio perché, in questo momento storico, si sente ancora di più la necessità di raccontare e di ascoltare storie straordinarie. Speriamo di poterlo fare presto di persona, accogliendo tutti i fan e gli appassionati nei nostri Mi Store.

Di seguito invece il commento di Sofia Goggia, protagonista del primo talk: è entrata nella storia dello sci azzurro con la medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018.

Il grande cambiamento non lo ottieni quando raggiungi la vetta ma quando decidi di scalare quella montagna. E quando decidi di raggiungere quell’obiettivo è importante stabilire il giusto percorso e iniziare a lavorare per raggiungerlo.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming questa sera (lunedì 3 agosto) alle ore 20:00, attraverso il canale Facebook di Xiaomi Italia (link a fondo articolo). Il protagonista del secondo incontro verrà svelato il 31 agosto.