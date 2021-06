Xiaomi Mi True Wireless: poco più di 20€ per le cuffie BOMBA

Le Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic tornano in offerta su Amazon a soli 23,99€. Il ribasso del 17% rende il prezzo di listino più conveniente spingendo all'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi True Wireless 2 basic: cosa sapere su questo modello

Le cuffie true wireless di Xiaomi si presentano semplici e belle in questa colorazione bianca. Comode da indossare, rappresentano un prodotto interessante ed estremamente economico.

Appartengono alla tipologia In Ear, non sono dotate di punte in silicone e sono perfette per chi è in cerca di wearable stabili ma che non diano fastidio a seguito di lunghe ore di utilizzo.

Per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti musicali, invece, questa è estremamente degna di nota poiché risulta equilibrata e non manca di bei bassi potenti e toni alti nitidi.

Lato interessante è l'introduzione della cancellazione attiva del rumore che non solo rende la riproduzione più pura ma aiuta in quelle che sono le fasi di chiamata. I doppi microfoni recepiscono la voce in modo cristallino e con questa features chi ascolta non ha mai difficoltà a comprendere.

La batteria, poi, assicura un'autonomia complessiva di 20 ore se considerata la custodia di ricarica. Le sole cuffie, invece, vantano 5 ore di riproduzione. Questo può far intendere che possono essere ricaricate fino a 4 volte con libertà e praticità.

Sono compatibili, in conclusione, sia con i dispositivi Android che iOS.

Le Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 sono acquistabili su Amazon a soli 23,99€ in colorazione bianca. Acquistandole oggi puoi riceverle in meno di 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le consegne risultano gratuite per i clienti idonei o per chi opta per quelle presso punti di ritiro.