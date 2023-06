Xiaomi Mi TV Stick: trasforma il tuo televisore spendendo niente

Vuoi dare nuova vita al tuo televisore senza spendere una fortuna? Approfitta di Amazon e delle sue offerte pazze. Acquista ora la Xiaomi Mi TV Stick a soli 44,90 euro, invece di 49,99 euro. 10% di sconto per questo dispositivo furbo in grado di dare carattere alla tua televisione. Dotato di connettore HDMI, la colleghi a qualsiasi schermo compatibile e, grazie alla sua dimensione ridotta, la porti sempre con te per un intrattenimento che ti segue.

Grazie al telecomando semplificato hai tutti i comandi smart a portata di mano. Accedi a Prime Video con un tasto in un attimo. Goditi tutte le tue piattaforme preferite nel pratico ecosistema di Android TV. Segui DAZN, Disney+, Netflix, Twitch, YouTube e tanto altro direttamente dal tuo televisore grazie a questo dispositivo pazzesco che costa anche pochissimo. Con Google Assistant integrato, gestisci ogni cosa anche con i comandi vocali.

Xiaomi Mi TV Stick è potente e ultra portatile

Scegli Xiaomi Mi TV Stick a un prezzo speciale su Amazon. Il vantaggio è che porti sempre con te questo dispositivo che offre una qualità delle immagini veramente elevata. Facilissima da usare, la colleghi al tuo televisore o a uno schermo con porta HDMI e, una volta connessa a internet tramite rete WiFi, sei subito nel tuo mondo fatto di film, serie TV e intrattenimento speciale. Cosa stai aspettando?

Approfitta di questa super offerta firmata Amazon. Ovviamente per risparmiare su questo acquisto devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.