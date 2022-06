Xiaomi Mi Vacuum G10, l'aspirapolvere SENZA FILI da battere (-29%)

Se vuoi acquistare un aspirapolvere senza fili potente e che non te ne faccia mai dire una di troppo, credimi quel modello è proprio lo Xiaomi Mi Vacuum G10, un prodotto eccezionale che chiunque compra ama.

Solitamente ha un prezzo elevato ma con il ribasso del 29% su Amazon risparmi davvero tanto, se ne approfitti ora te lo porti a casa con 212€, un ottimo compromesso. Conta che puoi pagarlo con le 5 rate offerte da Amazon che non hanno alcun sovrapprezzo.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Xiaomi Mi Vacuum G10: l’aspirapolvere senza fili che ti meriti di avere

Senza ombra di dubbio uno dei diretti avversari dei top di gamma della categoria. Il Mi Vacuum G10 è un prodottino fantastico che quando utilizzi ti fa ringraziare il cielo che lo hai acquistato. Leggero, tecnologico e con una potenza da fare paura.

Ovviamente si tratta di un modello verticale ed oltre ad essere moderno, da conservare è un attimo: entra persino dietro una porta e non ti dà fastidio quando non lo utilizzi. Conta che oltre a farti dire addio alle spine e ai fili, ti permette di abbandonare i sacchetti grazie al contenitore. Quando è pieno cosa fai? Lo svuoti e lo lavi sotto l’acqua corrente per farlo tornare come nuovo.

Potenza ciclonica che aspira ogni genere di sporco, anche capelli e peli di animali senza titubanza. Il display digitale ti fornisce informazioni in tempo reale per sapere come sta andando la pulizia. Il filtro HEPA, invece, purifica l’aria al 99,9%.

E l’autonomia? Con una sola carica hai fino a 65 minuti di utilizzo, praticamente pulisci casa tua e anche quella del vicino!

Non aspettare un secondo in più e acquista subito il tuo Xiaomi Mi Vacuum G10 su Amazon, te lo porti a casa con soli 212€ e non te ne penti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.