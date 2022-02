Xiaomi Mi Wi-Fi extender: Wi-Fi in tutta la cosa a soli 12 euro

Puoi dire basta al segnale Wi-Fi scarso e alla connessione instabile con poco più di 10 euro, grazie al ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Extender in offerta su Amazon. Un dispositivo estremamente semplice da installare in pochi secondi, che ti consente di estendere il segnale Wi-Fi in qualsiasi stanza della casa.

Ripetitore Wi-Fi Xiaomi Mi Extender: caratteristiche tecniche

Il design è a dir poco minimale, completamente nero ed estremamente compatto, pratico da installare in qualunque stanza. Lateralmente sono posizionate due antenne ad alto guadagno che garantiscono la velocità e la stabilità della rete. La velocità raggiunge i 300Mbps, ma è compatibile con qualsiasi tipo di connessione o provider di rete. La configurazione è estremamente semplice. Grazie alla spina integrata non dovrai fare altro che collegare il dispositivo direttamente alla rete elettrica, all’interno della stanza che intendi coprire.

A questo punto non rimane che scaricare l’applicazione Xiaomi Mi Wi-Fi App e in soli 3 passaggi guidati avrai la rete pronta all’uso in pochi secondi. Naturalmente, nulla vieta di espandere l’infrastruttura con ulteriori extender e generare una specie di rete mesh capace di coprire l’intero appartamento. Una soluzione perfetta anche per l’ufficio. La capacità di gestire fino a 64 dispositivi contemporaneamente, consente di lavorare in maniera efficiente con un segnale affidabile per tutti. Uno strumento comodo da tenere sempre nella borsa o nello zaino del computer.

Grazie ad uno sconto del 14%, puoi acquistare lo Xiaomi Mi Wi-Fi Extender su Amazon a soli 12,90 euro con spedizione Prime.