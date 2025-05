Xiaomi Mi WiFi Extender a 13€ sembra uno scherzo: è su eBay

Se cerchi quel dispositivo in grado di assicurarti un segnale potente e stabile in tutta la casa per la connessione dati dei tuoi dispositivi la risposta giusta è Xiaomi Mi WiFi Extender. Oggi lo trovi in offerta speciale solamente su eBay e non è uno scherzo. Ordinalo subito a soli 13,99 euro, invece di 29,99 euro.

Approfittando del 53% di sconto hai un’eccellenza della connessione a casa tua o in ufficio. Infatti, questo extender è in grado di coprire tutta casa amplificando il segnale WiFi del tuo modem o router. Si tratta di uno strumento indispensabile per chi vuole sfruttare la connessione WiFi in tutti gli angoli.

Oggi hai anche inclusa la consegna gratuita verso molte delle destinazioni italiane. Scopri se anche casa tua beneficia della spedizione senza costi aggiuntivi. Tra l’altro, acquistandone 2 o più puoi ottenere fino al 10% di extra sconto, per un risparmio ancora più esagerato. E con 30 euro di spesa o più puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Xiaomi Mi WiFi Extender: tanta qualità e garanzia 24 mesi

Questo gioiellino è davvero la risposta ai tuoi problemi. Grazie alla garanzia 24 mesi puoi dormire sonni tranquilli. Scegli adesso Xiaomi Mi WiFi Extender e scopri tutta la sua qualità. Compatto e quasi invisibile, lo colleghi a una presa di corrente e in pochissimi passaggi è subito configurato per estendere il segnale WiFi in tutta la casa.

Dotato di un’antenna esterna 2×2 garantisce una velocità di trasmissione di 300 Mbps, aumentando la stabilità del segnale. La connessione migliore viene selezionata automaticamente per assicurare un’esperienza ottimizzata in ogni angolo della casa e in qualsiasi momento.

Collega fino a 16 dispositivi contemporaneamente. Finalmente potrai guardare film in streaming senza buffering, giocare online senza problemi e ascoltare la tua musica anche in soffitta guardando le stelle dalla tua velux. Acquista subito questo gioiellino a soli 13,99 euro, invece di 29,99 euro.