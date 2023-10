Xiaomi Mi WiFi Range Extender: MEGA sconto del 33% su Amazon

Se stai cercando di eliminare le zone non coperte dalla tua rete WiFi e goderti una connessione internet veloce e affidabile in ogni angolo della tua casa, allora il Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è la soluzione perfetta per te. E cosa c’è di meglio? Al momento, puoi approfittare di un incredibile sconto del 33% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 19,99 euro.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender: le scorte a disposizione sono quasi finite

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender offre un potente segnale dual-band, operando sia sulla frequenza 2.4 GHz che sulla 5 GHz, raggiungendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Ciò significa che sarai in grado di navigare in internet, guardare video in streaming e giocare online senza alcun ritardo o interruzione, anche nelle aree precedentemente senza segnale.

La caratteristica chiave del Mi WiFi Range Extender AC1200 è il suo ingresso Fast Ethernet, che consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente al ripetitore. Ciò garantisce una connessione più affidabile e stabile, perfetta per il gaming online senza problemi o per guardare i tuoi programmi preferiti in streaming senza buffering.

Il dispositivo è dotato di un indicatore di segnale intelligente, che ti aiuta a individuare il posto ottimale per posizionarlo, garantendo la massima copertura. Inoltre, l’indicatore ti fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, così sarai sempre a conoscenza delle prestazioni della tua rete.

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è conforme agli standard IEEE 802.11ac/n/a sulla banda 5 GHz e agli standard IEEE 802.11n/b/g sulla banda 2.4 GHz, garantendo la massima compatibilità con la tua attuale configurazione di rete.

Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0°C e 40°C, questo dispositivo è progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, offrendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche estreme.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione internet. Approfitta dell’offerta del 33% su Amazon e assicurati lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 oggi stesso. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.