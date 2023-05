Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: connessione ovunque a 14€

Acquista lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro a soli 14,85 euro, invece di 19,99 euro. Approfittane subito perché si tratta di un’ottima occasione per estendere a tutta la casa una connessione dati potente e veloce. Se hai problemi di pareti spesse o di grandi spazi questa è la soluzione giusta per te. Prolunga il segnale ovunque a un prezzo contenuto e con un dispositivo semplicissimo da utilizzare.

Grazie alle sue due antenne è in grado di amplificare la tua connessione WiFi senza alcuna difficoltà. Installa la sua app ufficiale e connetti i tuoi dispositivi così da beneficiare di questa incredibile tecnologia. Puoi raggiungere fino a 300 Mbps di velocità e connettere 64 device contemporaneamente. Guadagna potenza e copertura con il minimo sforzo. Compatibile con tutte molte di router, si installa facilmente e lo si configura velocemente.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: su Amazon è quasi in regalo

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro su Amazon è quasi in regalo. Approfittane ora, intanto che la disponibilità è immediata. La consegna gratuita è un altro vantaggio incluso con questo ordine. Acquistane uno o più di uno se devi distribuire equamente il segnale WiFi in tutta la tua casa, anche su più piani. Lavorando in sinergia con il router offre prestazioni e copertura ottimizzate.

Acquistalo ora a soli 14,85 euro, invece di 19,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.