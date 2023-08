Xiaomi non permette installazione Telegram in Cina, perché?

Telegram non sembra essere un’applicazione particolarmente amata in certe parti del mondo. Lo scorso aprile abbiamo saputo dell’accesso bloccato in Brasile, durato pochi giorni in quanto impediva la libertà di comunicazione, ma che ha portato comunque a una sanzione al servizio di messaggistica. In Cina ora sta succedendo quasi la stessa cosa: Xiaomi sta bloccando l’installazione di Telegram sui suoi device dotati di piattaforma MIUI. Gli smartphone del colosso cinese, infatti, ora contrassegnano l’applicazione come “dannosa”.

Xiaomi blocca Telegram, perché?

Secondo quanto riportato da Bleeping Computer a partire da segnalazioni su canali Telegram, l’applicazione viene segnalata come uno dei servizi che “non ha superato la revisione di sicurezza di Xiaomi, è fraudolenta e il suo utilizzo può comportare rischi”. Ulteriore conferma è giunta dallo sviluppatore cinese Hikari Calyx, il quale ha affermato che Telegram viene segnalata come app sospetta.

Rapporti non verificati provenienti dall’India, invece, suggeriscono che questo problema è legato al blocco dei tentativi di eludere la censura posta dal governo cinese, che già ha bloccato piattaforme occidentali come Facebook, Twitter, WhatsApp e Google.

Non va esclusa, pertanto, la possibile collaborazione tra il Partito Comunista Cinese (PCC) e Xiaomi per monitorare le attività degli utenti e impedire l’uso libero di app che consentono la comunicazione con il resto del mondo senza problemi. Sebbene sia comune per il governo cinese contrassegnare o addirittura vietare le app che non sono in linea con la loro rigida narrativa di controllo, etichettare una popolare app di messaggistica come Telegram come “pericolosa”, indicherebbe un’ulteriore spinta verso il controllo degli spazi di comunicazione digitale.