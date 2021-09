Xiaomi Pad 5 arriva oggi ed è GIÀ IN SCONTO (-145€)

Tra i migliori tablet per la produttività in circolazione, Xiaomi Pad 5 è stato presentato la scorsa settimana dando uno scossone a un segmento di mercato che nell'ultimo periodo aveva accolto ben poche novità di rilievo: una ventata d'aria fresca, finalmente. Lo slogan “Play hard, work smart” scelto dal produttore è perfetto per sintetizzare la sua doppia natura e le caratteristiche che lo rendono adatto sia al lavoro sia all'intrattenimento. Fa oggi il suo debutto ufficiale, proposto da listino a 399,90 euro, ma su Aliexpress lo trovi già a soli 254,00 euro: tutto ciò che devi fare è inserire il codice promozionale MIPAD45.

Il nuovo Xiaomi Pad 5 è l'affare del giorno

Esatto, non è un errore: lo sconto è di ben 145,90 euro scegliendo la versione 6/128 GB, mentre chi desidera più RAM e più spazio per lo storage può optare per quella 6/256 GB, con una spesa di poco superiore.

Punto di forza assoluto è il processore Snapdragon 860 di Qualcomm con chip grafico Adreno 640 integrato per prestazioni da top di gamma, capaci insieme di gestire in modo fluido ogni tipo di applicazione o gioco, visualizzando immagini in alta definizione sull'ampio display da 11 pollici (risoluzione 2560×1600 pixel) con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e tecnologia Dolby Vision, per un'esperienza di visione senza compromessi. C'è anche il supporto al pennino per prendere appunti o disegnare a mano libera sullo schermo. Altro dettaglio di pregio è rappresentato dai quattro altoparlanti con surround che elevano la qualità del comparto multimediale.

Sul retro trova posto una fotocamera da 13 megapixel in grado di catturare video 4K, mentre sulla parte frontale c'è un sensore da 8 megapixel utile per le videochiamate e le riunioni. A questo prezzo è davvero un affare imperdibile.

Ciliegina sulla torta, una batteria da 8.270 mAh con sistema di ricarica rapida a 22,5 W, per un'autonomia sufficiente a coprire senza problemi un'intera giornata di utilizzo. Completano la dotazione WiFi, Bluetooth e porta USB-C. Il sistema operativo è MIUI basato su Android, con accesso completo a tutte le applicazioni del Play Store.

Oggi il nuovo Xiaomi Pad 5 (6/128 GB) può essere tuo a soli 254,00 euro invece di 399,90 euro come da listino: devi solo inserire il codice promozionale MIPAD45 prima di confermare l'ordine. Non perdere tempo: questa super offerta è valida solo per le prime 600 unità acquistate su Aliexpress.