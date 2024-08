Xiaomi Pad 6: tablet COMPLETO a soli 260€ su eBay, scopri come

Super prezzo su eBay per il fantastico Xiaomi Pad 6 che è protagonista di un’offerta indimenticabile e imperdibile. Acquistalo ora a soli 260€, invece di 449,90€. Grazie a questa promozione stai risparmiando 190€ circa! Cosa aspetti? Approfitta subito di questa incredibile opportunità imperdibile.

Dopo averlo messo in carrello dovrai inserire il Coupon XIAOMIAGO24 nella sezione “Codici Sconto” che trovi alla pagina dedicata al metodo di pagamento. In questo modo ottieni un ottimo extra sconto che amplierà l’offerta già disponibile. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Xiaomi Pad 6: il tablet completo di tutto a prezzo low cost

Con un prezzo low cost, oggi ti arriva a casa lo Xiaomi Pad 6. Selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi approfittare anche delle 3 rate a tasso zero. Mettilo subito in carrello! Ricordati di sfruttare il Codice XIAOMIAGO24 per ottenere questo prezzo super vantaggioso.

La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi tanta fluidità e tanto spazio di archiviazione. Il suo display WQHD+ a 144Hz è perfetto per un intrattenimento super fluido, dai colori estremamente vivaci e dai dettagli perfetti.

Il design monoblocco ultra-sottile con finitura in metallo lo rende bello da vedere, pratico da portare con te ed estremamente resistente. Il processore Snapdragon 870 fa bene il suo dovere. Acquistalo adesso a soli 260€ con XIAOMIAGO24.