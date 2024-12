Xiaomi presenta la penna per leggere e tradurre qualsiasi testo

Xiaomi ha appena lanciato un gadget che tutti gli studenti di lingue hanno sempre sognato: la Mijia Dictionary Pen C1. Venduta a circa 46€ sulla piattaforma Youpin di Xiaomi, questa penna high-tech ha tutte le carte in regola per rivoluzionare l’apprendimento delle lingue!

La penna Mijia Dictionary di Xiaomi per imparare le lingue, riconosce 26 milioni di parole in pochi secondi

La Mijia Dictionary Pen C1 integra una tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) ultra-performante. Può identificare più di 26 milioni di parole in soli 0,3 secondi, con una precisione superiore al 98%. Il suo schermo HD da 3,02 pollici mostra istantaneamente definizioni, pronunce e traduzioni delle parole scannerizzate.

L’intelligenza artificiale integrata offre una gamma completa di strumenti didattici: spiegazioni dettagliate, esempi di frasi, regole grammaticali, ecc. Metodi collaudati come la curva dell’oblio di Ebbinghaus e le tecniche SuperMemo sono utilizzati per ottimizzare la memorizzazione del vocabolario. Insomma, è l’assistente ideale per gli studenti, dalla scuola primaria al liceo.

Un compagno di apprendimento autonomo e personalizzabile

Uno dei grandi vantaggi della penna Xiaomi è che funziona ovunque, anche offline. Niente più stress di rimanere senza rete durante una sessione di ripasso! Integra anche una ricerca vocale e un generoso spazio di archiviazione di 32 GB. La ciliegina sulla torta è la sua autonomia XXL che può raggiungere i 100 giorni in standby.

I contenuti sono adattabili al livello scolastico di ogni utente. I genitori possono così seguire i progressi dei loro figli tramite un’app. Quest’ultima serve anche per esportare liste di vocaboli personalizzate per revisioni successive.

Lancio imminente in Cina, in attesa di un’uscita internazionale

Per ora, la Mijia Dictionary Pen C1 copre i programmi scolastici cinesi dalla prima media alla terza superiore. Il lancio è previsto per il 26 dicembre in Cina, dopo una campagna di crowdfunding. Non è ancora stata annunciata una data di uscita internazionale, ma incrociamo le dita affinché Xiaomi estenda rapidamente la disponibilità della sua penna magica. Sarebbe un peccato privare gli studenti di tutto il mondo di uno strumento così incredibile!